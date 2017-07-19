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            Dl infrastrutture: ok emendamento relatori su affidamento concessione A22

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - La commissione Ambiente del Senato ha approvato un emendamento dei relatori, Claudio Fazzone (FI) e Tilde Minasi (Lega), al Dl infrastrutture sull'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena.

            Nell'emendamento si prevede che l'invito a presentare l'offerta finale deve essere corredato, unitamente al progetto di fattibilita' tecnico-economica, "dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente e sottoposto", previo parere dell'Authority dei Trasporti, al Cipess, sentito il Nars, "per la relativa approvazionne".

            nep.

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