Dl infrastrutture: ok emendamento relatori su affidamento concessione A22
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - La commissione Ambiente del Senato ha approvato un emendamento dei relatori, Claudio Fazzone (FI) e Tilde Minasi (Lega), al Dl infrastrutture sull'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena.
Nell'emendamento si prevede che l'invito a presentare l'offerta finale deve essere corredato, unitamente al progetto di fattibilita' tecnico-economica, "dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente e sottoposto", previo parere dell'Authority dei Trasporti, al Cipess, sentito il Nars, "per la relativa approvazionne".
nep.
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