Dl infrastrutture: Mit, Parlamento valuti norme antimafia per il Ponte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Il Dl infrastrutture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale on il numero 73/2025, e' gia' in vigore. In sede di conversione, il Mit 'auspica fortemente che il Parlamento possa valutare l'importanza di alcune integrazioni, a partire dal rafforzamento dei controlli anti-mafia sul Ponte sullo Stretto a cui hanno gia' lavorato i Ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, con l'apporto dei Ministeri dell'Economia, della Difesa e della Giustizia'. Fonti del ministero sottolineano che 'un'opera cosi' importante merita il massimo dell'attenzione, per garantire legalita' e trasparenza nel coinvolgimento delle migliaia di imprese e degli oltre 100mila lavoratori che parteciperanno alla costruzione'.

