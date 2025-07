Dl infrastrutture: al via dichiarazioni voto finale Camera, testo atteso da Senato

Oggi via libera a fiducia, nuove misure per il Ponte Messina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - L'Assemblea della Camera sta procedendo alle dichiarazioni per il voto finale sul Dl infrastrutture (dopo l'ok alla fiducia incassato nel primo pomeriggio). Il provvedimento passera' quindi all'esame del Senato (va convertito in legge entro il 20 luglio).

Il decreto legge risulta arricchito significativamente nei contenuti, rispetto all'articolato varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio, dopo il passaggio nelle commissioni Ambiente e Trasporti. Si spazia cosi' dalle nuove misure per il Ponte di Messina al potenziamento degli stoccaggi energetici, dal monitoraggio degli autovelox alla concessione di un anno in piu' per la circolazione delle auto diesel Euro 5 (limitando poi gli eventuali blocchi solo nelle citta' oltre centomila abitanti), passando per l'inasprimento delle sanzioni previste per chi mette a rischio la sicurezza ferroviaria (anche) attraversando i binari, senza dimenticare l'introduzione di maggiore flessibilita' per le date della stagione balneare e le tante novita' previste per il settore delle opere pubbliche e degli appalti in generale.

