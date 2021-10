Dl incendi: riprende l'esame nell'Aula del Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - E' ripreso nell'Aula del Senato l'esame del decreto legge per il contrasto agli incendi boschivi. L'esame era stato interrotto ieri pomeriggio in attesa del fascicolo degli emendamenti e l'Assemblea era passata all'esame del Ddl Zan. Dopo la votazione che di fatto ha bloccato l'esame di questo provvedimento, la Conferenza dei capigruppo ha deciso di riprendere l'esame del decreto legge. Il via libera al Dl e' previsto entro domani mattina. Dopo il voto di Palazzo Madama, l'esame del decreto legge, che deve essere convertito in legge entro l'8 novembre, passera' alla Camera.

