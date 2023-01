Dl Ilva: Morselli, debito con Sanac scomparira' in poche settimane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - Sul debito nei confronti di Sanac "abbiamo un piano di rientro. Penso che dalla prossima ora avremo dimezzato questo debito e penso che molto probabilmente in poche settimane scomparira'. Come facciamo con tantissimi altri fornitori, abbiamo sempre dei piani di pagamento. Vorrei rassicurare Sanac e gli stakeholder che il debito o le posizioni ce abbiamo nei loro confronti verranno onorate cosi' come facciamo con i fornitori". Cosi' Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d'Italia nel corso di una audizione in commissione Industria del Senato sul Dl Ilva.

nep

(RADIOCOR) 24-01-23 14:50:44 (0391) 5 NNNN