Dl giustizia: via libera dalla Camera con 387 voti favorevoli, passa al Senato -2

Prorogato al 30 novembre il versamento Irap (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Il decreto legge interviene su una serie di temi che spaziano dall'uso dei tabulati telefonici e del cosiddetto 'troian' (passaggi che hanno provocato tensioni all'interno della maggioranza in sede di discussione degli ordini del giorno) allo slittamento di scadenze riguardanti i referendum, l'assegno temporaneo e l'Irap, fino a nuove norme su nomine e avanzamenti di carriera nella Difesa.

In particolare, per quanto riguarda i temi relativi alla giustizia, il Dl modifica il Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice. L'intervento e' dettato dall'esigenza di dare urgente seguito a una sentenza della Corte di Giustizia Ue. In prima lettura e' stata, tra l'altro, disposta la sanzione della inutilizzabilita' dei dati acquisiti in violazione della legge. ed introducendo una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati. Un'ulteriore modifica riguarda il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico, il cosiddetto 'trojan'.

E' stato quindi prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021 (con il conseguente differimento di un mese dei termini per le relative verifiche di regolarita'). E anche su questo aspetto della norma si e' verificato uno scontro all'interno della maggioranza, con la Lega che in sede esame in Commissione ha fatto registrare il suo voto negativo rispetto al quesito riguardante la cannabis).

Il provvedimento riporta inoltre lo slittamento di un mese,sempre al 31 ottobre scorso, del termine di presentazione delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori.

E', infine, passato dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa dal cosiddetto decreto Rilancio. Nel provvedimento si fa riferimento, in particolare, al caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Ue sul 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'.

Bof

(RADIOCOR) 11-11-21 11:48:03 (0348)AVV,PA 5 NNNN