Dl G7: via libera definitivo del Senato a misure per interventi infrastrutturali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - Il testo si compone di 3 articoli: l'articolo 1 disciplina la nomina di un Commissario straordinario per realizzare interventi infrastrutturali e manutentivi necessari per il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia. Inoltre, e' prevista l'applicazione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; nonche' l'utilizzo degli accordi quadro, conclusi ed ancora efficaci da parte di Anas, per la selezione degli operatori per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale. L'articolo 2 stanzia una dotazione finanziaria di 18 milioni per coprire i costi degli interventi infrastrutturali e manutentivi e 50mila euro per i compensi del Commissario.

L'ultimo articolo disciplina l'entrata in vigore.

