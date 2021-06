Dl fondo Pnrr: maggioranza lavora su modifiche con pre-impegno 700 mln Fsc -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Le proposte che saranno accolte confluiranno in un unico emendamento a firma dei relatori o dei Capigruppo in Commissione. Tra le altre misure di carattere oneroso rientrerebbero anche misure di potenziamento in chiave green del servizio traghetti nello stretto di Messina e trasporti ferroviari al Sud e un 'progetto carceri'. Le misure sulle 'citta' intermedie' sarebbero volte alla rigenerazione urbana. Confluiranno nell'emendamento omnibus anche proposte ordinamentali su temi come la biodiversita'. Secondo quanto viene riferito, una volta raggiunta la quadra nella maggioranza ci sara' una interlocuzione anche con FdI con l'intenzione di accoglierne alcune proposte.

La commissione Bilancio si riunisce alle 18 e, nel caso in cui l'emendamento venga formalizzato e approvato dalla Commissione, la presidenza del Senato ha mantenuto l'esame del Dl come secondo punto all'ordine del giorno per domani mattina.

