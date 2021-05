Dl fondo Pnrr: M5S, ok parere Finanze Senato su cessione crediti Transizione 4.0

Presentato emendamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - 'Sulla cedibilita' dei crediti d'imposta per investimenti Transizione 4.0 e' stato compiuto un altro importante passaggio parlamentare. La Commissione finanze del Senato, su proposta del M5S, condivisa dalle altre forze politiche, ha approvato un parere al Dl Fondo complementare totalmente favorevole al recupero della cedibilita' dei suddetti crediti, per favorire la liquidita' delle imprese". Lo comunicano in una nota i senatori M5S Sabrina Ricciardi, Mario Turco, Emiliano Fenu, Steni Di Piazza e Gianmauro Dell'Olio, firmatari dell'emendamento e di vari ddl sulla cessione dei crediti fiscali. "Per questo - aggiungono - riteniamo opportuno che si riducano al massimo i tempi del dialogo tra Mef, Ragioneria, Eurostat, e quelli per la valutazione. E per questo il MoVimento 5 Stelle ha presentato un emendamento al Dl Fondo complementare per reintrodurre la cedibilita' dei crediti d'imposta Transizione 4.0'.

