Dl fondo Pnrr: faro su superbonus, Governo orientato per proroga in Ddl Bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - La legge di Bilancio rappresenta presumibilmente lo strumento piu' idoneo per intervenire per la proroga del superbonus. E' la posizione espressa dal sottosegretario all'Economia, Alessandra Sartore, nella replica in commissione Bilancio del Senato sul Dl con il fondo complementare al Pnrr, come risulta dal resoconto della seduta di ieri della Commissione.

Sartore ha ricordato la rassicurazione espressa recentemente alla Camera dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, sulla proroga di questa misura. Ed ha ricordato che il comma 5 dell'articolo 1 del Dl in discussione nella commissione Bilancio di Palazzo Madama prevede che il monitoraggio degli oneri derivanti dal superbonus consentira' di utilizzare le eventuali economie di spesa previste anche in via prospettica per la proroga. Ha comunque assicurato la disponibilita' del Governo ad individuare ulteriori soluzioni e a studiare coperture alternative. Proposte per ampliare, prorogare e rafforzare la misura arrivano un po' da tutti i gruppi.

Occorre approfondire, ha rilevato la relatrice Donatella Conzatti (Iv) nella replica, alcune tematiche legate alla estensione dell'ambito soggettivo, alla proroga dei termini di utilizzo e alla cedibilita' del credito d'imposta. Anche l'altra relatrice, Erica Rivolta (Lega) ha ricordato le forti aspettative risposte da diversi soggetti (famiglie, condomini, categorie produttive, come gli albergatori) per un ampliamento di questo istituto.

