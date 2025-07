Dl flussi: Meloni, risolti problemi precedenti, in Italia non si entra illegalmente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manduria, 04 lug - 'Nel 2023 in Campania, sulla base delle norme di ingresso preesistenti, meno di tre migranti che avevano il permesso di soggiorno poi hanno sottoscritto un regolare contratto di lavoro.

Questo vuol dire che il decreto flussi, soprattutto in alcune regioni italiane, veniva adoperato strumentalmente dalla criminalita' organizzata per aggirare il meccanismo di collegamento fra ingresso dello straniero e il lavoro regolare e incrementare l'area del lavoro nero. Dobbiamo essere fieri di aver spezzato un meccanismo che di fatto consentiva alla criminalita' organizzata di utilizzare il decreto flussi come ulteriore canale di immigrazione illegale. Mi stupisce che nessuno se ne fosse accorto prima di questo governo, ma in ogni caso noi ce ne siamo accorti'.

Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento con il Forum in Masseria. 'Il messaggio che vogliamo dare e' che in Italia non si entra illegalmente. Mentre se invece si rispettano le regole, si pagano le tasse, si ha rispetto di questa comunita', non si deve temere nulla', ha aggiunto Meloni, sottolineando che 'mi ha divertito in queste ore vedere che si sta tentando di gridare allo scandalo perche' il governo ha approvato un nuovo decreto flussi per il prossimo triennio 2026-2028 che prevede una quota massima disponibile di circa 160-165.000 ingressi regolari l'anno, dei quali bisogna ricordare che la gran parte sono lavoratori stagionali'. 'Ho visto che stanno facendo polemica, evidentemente alla sinistra, al Movimento 5 Stelle, preferivano il sistema che c'era quando governavano loro, cioe' le porte spalancate a chi arriva illegalmente con gli scafisti, anche se poi la gran parte finisce a fare la manovalanza della criminalita' organizzata e zero ingressi regolari alle persone perbene che chiedono di venire qui a lavorare in Italia rispettando le regole.

Io ragiono in modo diverso e lo sto dimostrando', ha concluso la presidente del Consiglio.

Fla-

(RADIOCOR) 04-07-25 20:01:26 (0590) 5 NNNN