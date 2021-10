Dl fisco: sospensione con 10% lavoro nero, arresto fino a 6 mesi - bozza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Stretta della sicurezza nei luoghi di lavoro: l'Inail potra' sospendere l'attivita' quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori risulti occupato in nero o in casi di grave violazione delle norme sulla sicurezza; per tutto il periodo di sospensione puo' essere vietato all'impresa di contrattare con la Pa. Anche le Asl possiedono gli stessi poteri. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Lo prevede la bozza del decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri stamattina, con misure fiscali e sul lavoro.

