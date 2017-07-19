Dl fisco: Mimit, via libera Fondo imprese artigiane con 50 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - Via libera, nell'ambito della conversione del decreto fiscale, al Fondo per promozione, sviluppo e crescita delle imprese artigiane, istituito presso il ministero delle Imprese. La misura rafforza gli strumenti a sostegno del comparto artigiano, favorendo l'accesso al credito per programmi di investimento e progetti qualificati di sviluppo aziendale. Il Fondo avra' una dotazione di 50 milioni, di cui 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028. 'Mettiamo a disposizione delle imprese artigiane uno strumento concreto a supporto degli investimenti per innovare, crescere e competere. Rafforziamo l'accesso al credito per un comparto centrale del Made in Italy', ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. Le agevolazioni saranno riservate alle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sull'artigianato, incluso il ruolo diretto e prevalente dell'imprenditore nell'attivita' aziendale. Un decreto del Mimit, di concerto col Mef, definira' condizioni di accesso, criteri di selezione dei progetti, funzionamento e gestione.

bab

(RADIOCOR) 21-05-26 16:29:16 (0674) 5 NNNN