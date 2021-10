Dl fisco: M5S, ok incentivi auto elettriche, misure strutturali in Ddl Bilancio

'Rete capillare ricarica e piano riconversione automotive' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "Il rifinanziamento per il 2021 del fondo ecobonus per gli incentivi all'acquisto delle auto elettriche contenuto nel decreto legge fiscale approvato dal Consiglio dei ministri e' un nuovo passo avanti verso le politiche di diffusione della mobilita' privata elettrica sostenute dal Movimento 5 Stelle.

Lo stanziamento servira' a fronteggiare il boom delle richieste di e-car che si e' verificato in questi mesi. E' un passo nella giusta direzione che, pero', dovra' essere seguito da un'operazione piu' ampia'. Cosi' in una nota Luca Sut e Giuseppe Chiazzese, deputati M5S in commissione Attivita' produttive alla Camera.

'Con la prossima legge di Bilancio - aggiungono - servira' uno sforzo maggiore, che punti a una misura strutturale. In caso contrario il rischio e' quello di doversi trovare ogni volta a stanziare fondi e poi a fronteggiare la necessita' di reperire nuove risorse'. In particolare, concludono, 'in coerenza con quanto previsto dal Pnrr, bisogna fornire al Paese una capillare rete di stazioni per la ricarica ed elaborare un piano per accompagnare la riconversione del settore automotive verso la mobilita' elettrica'.

Bof

