Dl fisco: Leo, dal 2025 no obbligo tracciabilita' per spese trasferta all'estero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - "Dal 2025 gli strumenti tracciabili saranno obbligatori ai fini della deducibilita' e dell'esclusione dalla tassazione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti solo se sostenuti in Italia, quindi se sostenuti all'estero non ci sara' necessita' di usare strumenti tracciabili". Cosi' il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge in materia fiscale approvato oggi.

"Si fa chiarezza - ha spiegato - per quanto attiene alla cosiddetta tracciabilita' dei pagamenti per spese di viaggio, vitto, alloggio. Come voi ricorderete nella Legge di bilancio era previsto che a fronte di queste spese si dovessero adottare sempre strumenti tracciabili.

E' chiaro che questo adempimento puo' essere osservato facilmente nel territorio dello Stato, mentre c'e' maggiore complessita' quando il lavoratore autonomo o l'imprenditore, ma anche il dipendente si trovano all'estero, perche' in alcuni paesi non vengono accettati strumenti tracciabili".

