Dl fisco: Guerra, via obbligo documentazione con precompilata fai-da-te

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - "Con un emendamento di Leu al decreto fiscale siamo riusciti a introdurre un passo importante di semplificazione per il contribuente che presenta direttamente la dichiarazione dei redditi precompilata: l'eliminazione dell'obbligo di documentare cio' che l'Agenzia delle Entrate gia' sa. Con l'approvazione dell'emendamento, dalla prossima dichiarazione dei redditi, non sara' piu' richiesto", in caso di modifica della precompilata, di conservare tutta la documentazione (scontrini farmacia, ricevute del dentista ecc) con il rischio che lo scontrino perda l'inchiostro: "i dati gia' presenti nella precompilata non dovranno piu' essere ulteriormente dimostrati. Il prossimo passo sara' di estendere questa semplificazione anche ai contribuenti che si avvalgono di un Caaf". Lo dichiara la sottosegretaria del Mef Maria Cecilia Guerra (Leu).

