Dl fisco: esame al via martedi' 7 in Commissione Senato con ciclo di audizioni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Il Dl in materia fiscale sara' incardinato martedi' prossimo, 7 aprile, in commissione Finanze del Senato, secondo quanto riferito al termine della seduta di oggi. E' previsto, gia' a partire da martedi', un ciclo di audizioni. Entro giovedi' prossimo a mezzogiorno i gruppi dovranno indicare i soggetti che intendono ascoltare. Sempre a quanto riferito, i relatori sono Antonella Zedda (FdI) e Stefano Borghesi (Lega).
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(RADIOCOR) 31-03-26 15:55:33 (0573) 5 NNNN