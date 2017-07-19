Dl Fisco: Confindustria Piemonte, instabilita' norme non si sommi a incognite geopolitiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - "Se alla pesanti incertezze del contesto geopolitico, si somma anche l'instabilita' normativa, per le imprese garantire investimenti e crescita diventa un percorso quasi impraticabile". Lo ha detto Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, commentando la modifica intervenuta nel Dl Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale su Transizione 5.0, che introduce un taglio del 65% del credito d'imposta richiesto ed esclude gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare gli impianti fotovoltaici ad alta efficienza iscritti nel registro Enea, che le imprese erano state incentivate ad acquistare. "Cosi' questa misura colpisce direttamente la credibilita' degli impegni assunti e penalizza le imprese", ha detto il numero uno degli imprenditori piemontesi, sottolineando che "con la paralisi dell'industria si mette a repentaglio non solo il tessuto economico ma anche quello sociale".

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(RADIOCOR) 28-03-26 15:43:24 (0387) 5 NNNN