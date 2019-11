Dl fisco: Commissione Camera punta a ok entro domani,attesi emendamenti Governo

Oggi via libera a 'scontrino unico' e ravvedimento Imu-Tasi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov - La commissione Finanze della Camera ha sospeso l'esame del Dl fisco per riprenderli domani mattina alle 9, puntando sul via libera per l'Aula entro la serata di domani. E' intanto atteso un nuovo pacchetto di emendamenti da parte del Governo

La Commissione ha intanto approvato alcune delle proposte depositate ieri dai relatori, Carla Ruocco (M5S) e Gian Mario Fragomenli (Pd), come quelle relative alle semplificazioni per i commercianti relative ai pagamenti elettronici. Si', quindi, al cosiddetto 'scontrino unico' (certifica la trasmissione telematica dei corrispettivi e l'obbligo di archiviazione dei dati), e al credito d'imposta del 30% sulle commissioni sulle transazioni effettuate con ogni strumento elettronico, 'smartphone' compreso

Con un voto unanime e' stato inoltre accolto un emendamento Fi che estende il ravvedimento operoso (senza limiti temporali) per il mancato pagamento di tributi locali, come Imu e Tasi

Il decreto legge verra' discusso dall'Assemblea di Montecitorio dalla tarda serata di lunedi', con le relative votazioni previste dal 3 dicembre. Il provvedimento deve essere discusso anche dal Senato e deve essere convertito entro il 25 dicembre. Non si esclude pertanto il ricorso da parte del Governo alla questione di fiducia.

