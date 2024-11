Dl fiscale: ok emendamento, 50 mln in 2024 a Open Fiber per riequilibrio Pef

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Un contributo da parte del Mimit di 50 milioni ad Open Fiber per portare la banda ultra larga nelle aree bianche a fallimento di mercato in alcune Regioni. Lo prevede un emendamento riformulato, approvato al Dl fiscale dalla commissione Bilancio del Senato. La misura prevede che per "consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (Pef) delle concessioni" per la "progettazione, la costruzione e la gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche di Lazio, Sicilia e Calabria, il ministro delle Imprese e del Made in Italy e' autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024". Si tratta, a quanto spiegano alcune fonti, di una sorta di anticipo rispetto ai 660 milioni previsti per Open Fiber per il 2027-2029 legati agli extra costi.

