Dl fiscale: ok emendamenti, 343 mln Autostrade Stato, 10 mln tempi pagamento Pa

Si' fondi Covid per liste attesa, 3,7 mln contro granchio blu (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Via libera della commissione Bilancio del Senato a quattro emendamenti presentati dai relatori, Paola Ambrogio (FdI), Dario Damiani (FI) e Elena Testor (Lega) al Dl fiscale. Lo riferisce uno dei relatori, il senatore di Forza Italia, Damiani. Una delle proposte prevede il "rafforzamento patrimoniale" con il versamento in conto capitale di 343 milioni, a Autostrade per lo Stato, per l'acquisizione "di tutti i diritti e gli obblighi" derivanti dalla titolarita' delle partecipazioni azionarie detenute da Anas nelle societa' Concessioni Autostradali Venete (Cav), Autostrada Asti Cuneo, Societa' italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco, Societa' italiana traforo autostradale del Frejus (Sitaf). Un secondo emendamento stanzia risorse complessive per 10 milioni (5mln nel 2025 e 5mln nel 2026) per rafforzare le strutture della Pa centrale e locale e contrastare il fenomeno del ritardo dei pagamenti. Un'altra proposta prevede che le risorse erogate per il 2020 e 2021 alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per fronteggiare l'emergenza Covid "possono essere utilizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa". Infine, si prevede la ripartizione di 3,7 milioni per fronteggiare l'emergenza 'granchio blu' in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

