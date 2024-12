Dl fiscale: ok Camera a fiducia, domani il via libera definitivo -3

Risorse per Transizione 4.0 e per banda larga aree bianche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 dic - Tra gli altri numerosi emendamenti approvati con riformulazioni del Governo a partire da proposte parlamentari, spunta anche un incremento di quasi 4,69 miliardi per il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali relativi a Transizione 4.0; la copertura viene attinta dal fondo per Patrimonio Destinato. Previsto anche un contributo da parte del Mimit di 50 milioni ad Open Fiber per portare la banda ultra larga nelle aree bianche a fallimento di mercato in alcune Regioni: si tratta di una sorta di anticipo rispetto ai 660 milioni previsti per Open Fiber per il 2027-2029 legati agli extra costi. Via anche al riequilibrio fra regioni del payback sanitario farmaceutico a 'sfavore' della Lombardia.

Tra le novita' anche un emendamento che circoscrive i beni oggetto della copertura assicurativa anti-catastrofi: vengono esclusi "quelli gia' assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni". Un altro emendamento riformulato approvato prevede l'istituzione di un tavolo tecnico al Mef per "osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle Regioni e delle Province autonome alla luce della nuova governance europea". Un altro detta misure per "sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del Pnrr". Infine e' stato approvato un emendamento che incrementa di 4,7 milioni (con un 'ritocco' basato su una condizione della commissione Bilancio rispetto ai 3 milioni iniziali) lo stanziamento per i partiti derivante dal meccanismo del 2 per mille.

