Dl fiscale: emendamenti relatori 'intervengono' su concordato e ravvedimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Due emendamenti presentati dai relatori al Dl fiscale in Senato, Paola Ambrogio (FdI), Dario Damiani (FI) e Elena Testor (Lega), intervengono rispettivamente sulla disciplina del concordato preventivo biennale e sul collegato ravvedimento speciale.

Sul concordato, la novita' riguarda le cause di esclusione e cessazione del regime, specificando che una di queste, cioe' le eventuali modifiche della compagine sociale scatti solo "in caso di aumento del numero dei soci o associati", dunque non rileva la eventuale diminuzione o la mancata variazione del numero.

Con l'altra proposta, si aggiunge una categoria di contribuenti alla casistica di 'eccezioni' alle cause di esclusione dal ravvedimento e che potranno quindi fruirne.

Oltre ai contribuenti che hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa a causa dell'impatto del Covid e quelli che hanno iniziato o cessato l'attivita' o si sono trovati in condizioni di non normale svolgimento della stessa, si aggiungono quelli che hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata all'esercizio di piu' attivita' di impresa quando i ricavi dichiarati delle attivita' non Isa superino il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati. Come spiega la relazione, questi contribuenti, pur avendo aderito al concordato, resterebbero esclusi dalla possibilita' di aderire al ravvedimento, "in ragione di modifiche delle attivita' esercitate nelle annualita' precedenti". La stessa proposta, inoltre, consente per i redditi prodotti in forma associata imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva da parte della societa' o associazione al posto dei singoli soci o associati.

nep

(RADIOCOR) 12-11-24 18:25:58 (0676)PA 5 NNNN