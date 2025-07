Dl ex Ilva: relatore presenta Odg impegni Governo per impianto green Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - Il relatore, Salvo Pogliese, d'intesa con il Mimit, ha presentato un ordine del giorno al decreto-legge ex Ilva, che e' stato approvato dalla IX Commissione Permanente del Senato. L'Odg, spiega una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy, illustra puntualmente il piano di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva e i primi significativi impegni che il Governo intende assumere per realizzare a Taranto il piu' grande impianto green d'Europa, guidando la transizione ambientale e tutelando al contempo i lavoratori e l'impresa. L'iniziativa era stata preannunciata nei giorni scorsi dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione degli incontri avuti con gli enti locali pugliesi sul piano di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e, stamattina, nel confronto con il Presidente della Regione Liguria e il Sindaco di Genova riguardo alle ricadute positive sullo sviluppo del sito di Cornigliano. L'ordine del giorno sara' successivamente presentato in modo organico alla Camera dei Deputati il prossimo 4 agosto, in occasione della votazione finale sulla conversione del decreto-legge, una volta integrato - come preannunciato dallo stesso Urso - con le indicazioni che giungeranno dai gruppi parlamentari nel dibattito nei due rami del Parlamento, dagli enti locali interessati dagli stabilimenti e dai sindacati, che in questi giorni si stanno riunendo in assemblea con i lavoratori proprio al fine di realizzare un documento unitario.

com-vmg

