Dl ex Ilva: ok dell'Aula del Senato con il si' alla fiducia, passa alla Camera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Piu' nel dettaglio, sulla questione ex Ilva oltre al finanziamento statale fino a 200 milioni, il decreto legge introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto nonche' misure di semplificazione per gli investimenti superiori a 50 milioni, nelle aree industriali ex Ilva o all'esterno se funzionali all'attivita'. Viene inoltre prevista una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali quando l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico.

Inoltre, in Commissione e' stato approvato un ordine del giorno del relatore Pogliese, concordato con il Mimit, che detta impegni al Governo in particolare per lo stabilimento di Taranto, a partire dalla continuazione del negoziato con la Regione Puglia e gli Enti locali per l'approvazione dell'accordo di programma interistituzionale finalizzato alla piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

