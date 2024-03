Dl ex Ilva: ok definitivo Camera, tra misure commissariamento e prestito ponte -6

Agevolate politiche attive imprese nate da aggregazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,13 mar -Con altri due emendamenti si proroga per tutto il 2024 l'indennita' di sostegno prevista per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alle aree siciliane di Termini Imerese e di Gela, stanziando 973.400 mila euro. Un'altra modifica aggiunge il porto di Siracusa nell'Autorita' di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale che gia' include i porti di Augusta, Catania e Pozzallo. Infine si consentira', sempre a seguito di correzioni apportate al testo in prima lettura, in via sperimentale per l'anno 2024 e 2025 nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Pnrr, che 'le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o piu' operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse', con un organico pari o superiore a mille lavoratori, possano avviare un confronto sindacale per stipulare un accordo 'in cui e' contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficolta' del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonche' per gestire processi di transizione occupazionale'. Deve, tra le altre condizioni, essere garantito il perimetro occupazionale. Al datore di lavoro spettano esoneri contributivi per i lavoratori coinvolti per 24 mesi nella misura massima di 3.500 euro per lavoratore e ulteriori dodici mesi entro 2mila euro.

