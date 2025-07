Dl ex Ilva: ok Camera a fiducia, approvazione definitiva entro oggi -3

Polo siderurgico Piombino sito di interesse nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - Inoltre, in Commissione, sempre in prima lettura, e' stato approvato un ordine del giorno del relatore Pogliese, concordato con il Mimit, che detta impegni al Governo in particolare per lo stabilimento di Taranto, a partire dalla continuazione del negoziato con la Regione Puglia e gli Enti locali per l'approvazione dell'accordo di programma interistituzionale finalizzato alla piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

Con il provvedimento si autorizzano inoltre Regioni e Province autonome a svincolare risorse per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche. E, con un emendamento del relatore, si introducono nuove regole per rendere praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attivita' produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino (classificata sito di interesse nazionale).

Sono poi previste misure in materia di integrazione salariale straordinaria, con attenzione specifica al settore della moda, e di trattamenti di sostegno al reddito. E, in questo ambito, sono stati approvati gli altri due emendamenti, uno del relatore e uno del Governo. L'emendamento Pogliese detta norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. L'Esecutivo invece ha previsto un contributo straordinario nel 2025 per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), entro un tetto di 500 euro, per garantire continuita' nella copertura rispetto al mese di sospensione previsto dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi. Si stima che la misura riguardi 506mila nuclei familiari, con una media di 462 euro e un onere complessivo di 234 milioni nel 2025.

Bof-Nep

(RADIOCOR) 31-07-25 13:36:43 (0478)GOV,PA 5 NNNN