Dl ex Ilva: martedi' in Senato Invitalia e Urso, no audizione Acciaierie d'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Acciaierie d'Italia non sara' ascoltata dalla commissione Industria del Senato che sta esaminando il Dl ex Ilva in materia di amministrazione straordinaria e prestito-ponte di 320 milioni. Lo ha riferito ieri in Commissione il presidente Luca De Carlo (FdI). Come risulta dal resoconto, la societa', Federacciai e Ispra 'hanno comunicato la loro impossibilita' a partecipare alle audizioni'.

A quanto riferito, saranno invece ascoltati martedi' prossimo, 6 febbraio, Invitalia e il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso. Sempre martedi' sono previste le audizioni di Arpa Puglia, Legambiente, Peace Link e Fondazione sviluppo sostenibile.

Il relatore, Salvo Pogliese (FdI), in merito al nuovo decreto ex Ilva approvato oggi dal Consiglio dei ministri sulla tutela dell'indotto, riferisce che era stata valutata sia la strada di un emendamento al Dl all'esame di Palazzo Madama sia quella di un provvedimento ad hoc come poi avvenuto e aggiunge che anche questo Dl dovrebbe approdare all'esame della commissione Industria del Senato.

