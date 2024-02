Dl ex Ilva: estesa limitazione ricorso Cigs a lavoratori in presidi ambientali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - La commissione Industria del Senato ha completato l'esame dell'articolo 3 del Dl per l'amministrazione straordinaria della ex Ilva che detta le disposizioni per il ricorso alla Cigs. Il comma 2 limita la possibilita' di ricorso alla riduzione oraria o alla sospensione del lavoro, per i lavoratori addetti alla "manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attivita' connesse alla sicurezza", consentendola soltanto quando non siano "direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attivita' afferenti alla sicurezza ed alla tutela ambientale". Con un emendamento a firma del relatore, Salvo Pogliese (FdI), si aggiungono i lavoratori "addetti alla implementazione, gestione e manutenzione dei presidi ambientali". Approvati anche due emendamenti a prima firma Andrea Martella (Pd) che specificano l'obbligo di "previa consultazione sindacale" e che la limitazione scatti anche quando questi lavoratori sono impegnati in "specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche". Approvate anche alcune modifiche di drafting.

