Dl ex Ilva: De Carlo (FdI), possibile slittamento emendamenti giorno dopo accordo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - "Stiamo verificando la possibilita' di allungare il termine per gli emendamenti al giorno dopo l'accordo, sempre sapendo che abbiamo una scadenza dato che e' un decreto legge". Cosi' il presidente della commissione Industria del Senato, Luca De Carlo (FdI), in merito ai tempi di esame del Dl ex Ilva. Un accordo sullo stabilimento di Taranto e' atteso il 15 luglio.

Al momento il termine degli emendamenti e' fissato per domani a mezzogiorno. Ieri e oggi sono in corso in Commissione le audizioni dei soggetti interessati.

