Dl ex Ilva: concluso voto in Commissione Senato, ok ad ampliamento tutele indotto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 feb - La commissione Industria del Senato ha concluso le votazioni sugli emendamenti al Dl ex Ilva. Il mandato al relatore, Salvo Pogliese (FdI) potrebbe arrivare gia' oggi se la commissione Bilancio riesce a dare il parere su tutte le proposte approvate oppure sara' votato martedi' prossimo, 5 marzo, alle 10. Il Dl approdera' in Aula martedi' stesso.

Fra le novita', vengono rafforzate le tutele per l'indotto: come riferiscono Pogliese e Fausta Bergamotto, sottosegretario al Mimit, e' stato approvato l'emendamento che consente di sbloccare quote di avanzo di amministrazione delle Regioni, di fatto permettendo alla Regione Puglia di utilizzare risorse per l'indotto secondo l'ipotesi avanzata dal presidente Michele Emiliano; e' stato approvato anche l'emendamento che riduce dal 50 al 35 per cento la percentuale del fatturato medio complessivo in un periodo non risalente oltre i 5 esercizi precedenti (invece di due come previsto dal testo) per accedere al fondo di garanzia da parte delle imprese interessate.

nep

(RADIOCOR) 29-02-24 13:20:01 (0435) 5 NNNN