Dl energia: via libera dalla Camera con 143 voti favorevoli, passa a esame Senato

Stop a 'tassa' rinnovabili e commissario rifiuti Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - L'Aula della Camera ha approvato il Dl energia con 143 voti favorevoli, 84 contrari e 13 astenuti (tra questi i gruppi Iv e Az), dopo che ieri sera aveva confermato la fiducia posta dal Governo sul via libera al testo con 168 si' e 110 no. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (scade il 7 febbraio).

Il decreto legge con le ultime misure varate dal Governo per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e interventi in favore delle aree colpite da alluvioni nella primavera 2023, registra una serie di novita' approvate dalle commissioni Ambiente e Attivita' produttive. Tra queste figurano la soppressione del contributo annuo da 10 euro/kw da fonti rinnovabili, introdotta con il Dl stesso, e la nomina del presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario alla gestione del ciclo dei rifiuti dell'isola, anche attraverso la realizzazione di termovalorizzatori (e con una dotazione di 800 milioni per sostenere gli investimenti che si rendessero necessari).

Bocciati invece gli emendamenti relativi alla questione delle concessioni idroelettriche scadute (la maggioranza aveva peraltro ritirato i propri).

Bof

