Dl energia: verso ok presidente Sicilia a commissario rifiuti e termovalorizzatori

Stasera ok Commissioni Camera a testo, domani fiducia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - E' atteso stasera il via libera delle commissioni Ambiente e Attivita' produttive della Camera al Dl energia. Tra gli emendamenti ancora da votare figura quello, depositato dai relatori, che prevede la nomina del presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per la chiusura del ciclo dei rifiuti, attraverso la redazione del relativo piano regionale e la realizzazione, "valutato il reale fabbisogno", di nuovi impianti di termovalorizzazione. L'incarico sara' di durata biennale, prorogabile non oltre il 2027.

Si profila inoltre un voto favorevole, a seguito di una riformulazione, anche alla proposta di modifica FI che limita al 2024 (e non a 24 mesi), l'aumento del costo delle bollette per gli utenti del sistema elettrico derivante dallo svolgimento delle procedure competitive per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (e' previsto che gli esercenti cessati presentino al ministero dell'Ambiente e all'Arera una relazione che indica i relativi costi non recuperabili).

Nel corso delle seduta e' stato, tra gli altri, ritirato l'emendamento FI che prevedeva l'intervento dell'Isin nell'istruttoria relativa all'autorizzazione di impianto nucleari.

Il provvedimento approdera' domani pomeriggio, viene assicurato dai presidenti delle Commissioni, all'Assemblea di Montecitorio per l'avvio della discussione generale. Il testo va convertito in legge entro il 7 febbraio, e considerato che deve essere esaminato anche dal Senato, in ambienti parlamentari non si esclude il ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo.

