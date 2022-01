Dl energia: rifinanziato Fondo 'sostegni' attivita' chiuse e stop tasse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - Rifinanziati i sostegni del decreto 'bis' con il Fondo previsto per le attivita' economiche chiuse. Gli oneri stimati sono pari a 30 milioni. L'attuazione e' affidata alle misure gia' vigenti e riguarda le attivita' vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022. Per queste attivita' sono sospesi anche i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale nel mese di gennaio 2022; i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza a gennaio; inoltre i versamenti precedentemente sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 (senza rimborso di quanto gia' versato). Lo prevede la bozza del decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri per fronteggiare la nuova ondata pandemica.

