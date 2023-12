Dl energia: Confindustria, bene nel complesso, misure siano operative dal 2024 -2

Impatto negativo da contributo annuo rinnovabili a Gse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,20 dic- In particolare, per quanto riguarda la misura del gas release, per Confindustria 'si rende necessario un meccanismo di anticipazione dei benefici che le nuove attivita' di estrazione possono garantire alle imprese della manifattura gia' da gennaio 2024 fino all'avvio della consegna fisica contrattuale'. E inoltre, aggiungono i rappresentanti della confederazione, 'per garantire la competitivita' dei costi energetici a carico delle imprese riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sull'istituzione di un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale da ripartire tra le regioni, allo scopo di incentivare l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e l'adozione di misure per la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile. Il Fondo sara' finanziato dai proventi delle aste CO2'. E il Dl, e' stato sottolineato, potrebbe rappresentare l'occasione utile per correggere una criticita' del nostro ordinamento in materia di compensazione dei costi indiretti, adeguando, tra l'altro, lo stanziamento di risorse, in funzione delle variazioni del prezzo della quota Ets prevedendo una quota complessiva pari a 600 milioni di euro annui a partire dal prossimo anno.

Con riferimento invece al contributo annuo a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 KW da versare al Gse, Confindustria ritiene che tale disposizione 'avra' un impatto negativo sulla sostenibilita' finanziaria di tali impianti'.

Viene quindi sollecitata una 'gestione ordinata e graduale per il passaggio dalle misure congiunturali a quelle di carattere strutturale', con riferimento, in particolare, alla 'necessita' di una norma interpretativa che chiarisca, con effetto retroattivo, l'impatto delle coperture finanziarie sul calcolo dei crediti di imposta energia riconosciuti fin dai primi mesi del 2022 alle imprese'.

Confindustria esprime, poi 'apprezzamento' per le iniziative relative all'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. Ma segnala, infine, che per l'alluvione in Toscana e' mancata un'azione organica di sostegno alle imprese colpite, che tenesse conto, peraltro, dell'alta densita' produttiva dei territori interessati, cosi' come sono mancate incisive misure di rinvio di versamenti e adempimenti.

