Dl energia: al via discussione generale alla Camera, verso richiesta fiducia

Tra modifiche Presidente Sicilia commissario ciclo rifiuti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - E' iniziata nell'Aula della Camera la discussione generale sul Dl energia. Il provvedimento con le ulteriori disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili e il sostegno alle imprese energivore deve essere ancora esaminato dal Senato ed e' attesa, nel pomeriggio, la richiesta da parte del Governo del voto di fiducia (va convertito in legge entro il 7 febbraio). Il decreto legge e' stato licenziato dalle commissioni Ambiente e Attivita' produttive la notte scorsa e tra gli ultimi emendamenti accolti figura quello, dei relatori, che prevede la nomina del presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Il commissario sara' chiamato a redigere un Piano regionale e, "valutato il reale fabbisogno", a realizzare nuovi impianti di termovalorizzazione (sono previsti 800 milioni per i relativi investimenti, derivanti dal Fondo sviluppo e coesione e dal Fesr). L'incarico avra' durata biennale, prorogabile non oltre il 2027.

