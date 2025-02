Dl emergenze: ok Camera a fiducia, voto finale entro domani mattina -2

Interventi su degrado urbano, crisi idrica e garanzie Gse (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,17 feb- Ai primi punti del decreto legge figurano misure necessarie per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano, Roma (quartieri Alessandrino e Quarticciolo), Napoli (quartieri Scampia e Secondigliano), Orta Nova, Rosarno, San Ferdinando, Catania (quartiere San Cristoforo), Palermo (Borgo Nuovo). In particolare, il commissario straordinario nominato nel quadro del Dl Caivano predisporra', d'intesa con i Comuni interessati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale (e' autorizzata in proposito la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027, a cui potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori messe a disposizione da amministrazioni centrali e territoriali).

Quanto alla crisi idrica viene sostenuta, attraverso il coinvolgimento di Siciliacque, la realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, a Porto Empedocle, Trapani e Gela (viene posto un limite di spesa di 100 milioni di euro con la facolta' di ricorrere alle anticipazioni di cassa nel quadro degli interventi del Pnrr). Le Commissioni hanno inoltre approvato uno stanziamento da un milione di euro a favore del commissario straordinario per l'adozione di interventi di manutenzione e per il ripristino della capacita' idrica del lago Trasimeno (specifiche proroghe riguardano il riutilizzo, a scopi irrigui in agricoltura, delle acque reflue depurate e prodotte dagli impianti di depurazione gia' in esercizio). Anche l'area marina costiera di Coroglio-Bagnoli sara' oggetto di azioni di interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale.

Il Dl precisa, quindi, che gli interventi finanziati nel quadro della ricostruzione nelle Marche e nell'Umbria sono finalizzati anche alla ricostruzione pubblica, oltre che a quella privata (e' autorizzata, al riguardo, una spesa di 30 milioni per il 2025 e di 60 milioni per il 2026).

Viene quindi stabilito che, nel quadro dell'attuazione del capitolo REPowerEU previsto dal Pnrr, un decreto del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, definira' le modalita' e le condizioni in base alle quali il Gse assumera' il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine. Il decreto ministeriale, da varare di concerto con il ministro dell'Economia, dovra' indicare anche le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia. Per queste ultime il limite di spesa e' fissato in 45 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (risorse derivanti dai proventi delle aste relative quote di emissione di anidride carbonica).

Bof

