Dl economia: relatori, ok acquisto Mef quote fondi Invimit Sgr per 170 milioni
Policlinico UmbertoI a Regione Lazio,resti ospedale pubblico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 dic - Il ministero dell'Economia e' autorizzato a sottoscrivere, nel 2025, quote dei fondi istituiti da Invimit Sgr per un valore fino a 170 milioni. Lo prevede uno degli emendamenti al Dl Economia (il cosiddetto 'Dl anticipi) depositato dai relatori nella commissione Bilancio della Camera. La misura ha l'obiettivo, si legge nella proposta di modifica, di sostenere la strategia di valorizzazione di asset pubblici prevista nel Piano strutturale di Bilancio 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche".
Nel pacchetto figura anche il via libera alla spesa di 548,2 milioni (di cui 10 milioni nel 2030, 30 milioni annui per il periodo 2031-2047 e 28,2 milioni per il 2048) per consentire la conclusione della gestione commissariale di Roma Capitale (le relative risorse derivano dal Fondo di solidariera' comunale).
I relatori intervengono anche nel comparto dell'edilizia sanitaria, prevedendo "al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualita' dei presidi sanitari" che "la porzione del compendio immobiliare di proprieta' dello Stato denominato Policlinico Umberto I sito in Roma" venga "trasferita in proprieta' alla Regione Lazio", con un "vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico". Con la stessa proposta di modifica si intende trasferire la proprieta' del ex Ospedale Carlo Forlanini dalla Regione Lazio allo Stato.
La Commissione dovrebbe licenziare il provvedimento entro domani e l'avvio della relativa discussione generale da parte dell'Assemblea di Montecitorio e' prevista per il pomeriggio del prossimo 9 dicembre. Il testo sara' quindi trasmesso al Senato (va convertito in legge entro il 28).
Bof.
