Dl economia: prima ricognizione gruppi-Governo su temi modifiche, tempi stretti

Senza emendamenti 'segnalati'. Primo passo ammissibilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Un primo giro di orizzonte dei gruppi parlamentari, i relatori e il Governo per capire i tempi e le modalita' di esame in Senato del Dl economia si e' svolto oggi in sede di ufficio di presidenza della commissione Bilancio. I tempi sono stretti visto che il testo dovrebbe uscire entro due settimane dalla Commissione per essere approvato dall'Aula di Palazzo Madama entro fine luglio e passare poi alla Camera per ricevere il timbro definitivo entro i primi 10 giorni di agosto: il rischio e' quello di non concludere l'esame in Commissione ed arrivare in Aula con il 'testo base' uscito dal Consiglio dei Ministri. E c'e' anche la questione delle eventuali risorse disponibili. "Non ci saranno segnalati - riferisce il capogruppo M5S in Senato Stefano Patuanelli - il Governo approfondira' gli emendamenti su questi temi. Oltre a qualcosa di puntuale che i vari gruppi porteranno avanti. Lo spauracchio del testo base esiste - osserva Patuanelli - se i tempi di risposta della Rgs e del Mef non sono compatibili con l'analisi di questi temi". I 'campi' che si intendono approfondire per modifiche, come riferito da diversi partecipanti all'incontro, sono, sostanzialmente, i seguenti: infrastrutture e lavori pubblici, enti locali, caro-materiali, terzo settore, sisma. Il primo passo, all'inizio della prossima settimana, sara' quello delle ammissibilita'.

nep

(RADIOCOR) 10-07-25 10:37:08 (0230) 5 NNNN