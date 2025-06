Dl economia: ok da Cdm, Mit plaude a reintegro risorse Province e fondi trasporti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Via libera dal Consiglio dei ministri al Dl recante 'Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali'.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime soddisfazione, in una nota, per l'approvazione nell'ambito del Decreto-Legge 'Economia', di alcune importanti misure che impatteranno positivamente sul settore infrastrutturale, dei trasporti e della sicurezza stradale. In particolare, il dicastero di Matteo Salvini sottolinea l'approvazione delle seguenti disposizioni: norma sul reintegro delle risorse per la manutenzione stradale di Province e Citta' metropolitane per gli anni 2025 e 2026, unitamente all'introduzione di meccanismi di verifica degli adempimenti. Efficientamento dell'utilizzo dei fondi per il trasporto rapido di massa, con l'obiettivo di incentivare la tempestiva realizzazione degli interventi. Istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana. Stanziamento di 142,8 milioni di euro per la Diga foranea di Genova. Potenziamento delle infrastrutture idriche nel Comune di Venezia.

com-vmg

(RADIOCOR) 20-06-25 18:24:04 (0500)GOV,PA,INF 5 NNNN