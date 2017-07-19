Dl economia: ok commissione Bilancio, il 9 in Aula alla Camera

Tra novita' stop a gestione commissariale Roma Capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 dic - La commissione Bilancio della Camera ha licenziato per l'Aula, nella serata di ieri, il decreto legge con misure urgenti in materia economica (il cosiddetto 'Dl anticipi'). Il provvedimento verra' esaminato dall'Assemblea dal pomeriggio del prossimo 9 dicembre e sara' quindi inviato al Senato (va approvato definitivamente entro il 28 dicembre).

Il testo che prevede, tra l'altro, fondi per 1,8 miliardi da destinare a Rfi per opere di manutenzione straordinaria e rincari delle imposte comunali di soggiorno, e' stato modificato dalla Commissione. Tra gli emendamenti approvati figurano anche quelli depositati dai relatori. Via libera cosi', tra le altre proposte accolte, alla spesa di 548,2 milioni per chiudere la gestione commissariale di Roma Capitale e all'autorizzazione al ministero dell'Economia ad acquistare quote, per un massimo di 170 milioni, dei fondi Invimit Sgr "al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche".

I relatori sono intervenuti poi nel comparto dell'edilizia sanitaria, prevedendo, "al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualita' dei presidi sanitari", che "la porzione del compendio immobiliare di proprieta' dello Stato denominato Policlinico Umberto I sito in Roma" sia "trasferita in proprieta' alla Regione Lazio", con un "vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico". Con la stessa modifica si trasferisce la proprieta' del ex Ospedale Carlo Forlanini dalla Regione Lazio allo Stato.

