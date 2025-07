Dl economia: Magni (Avs), sventato blitz notturno su crediti da lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - "Sventato l'ennesimo attacco ai lavoratori e alle lavoratrici. La destra con il favore delle tenebre ha tentato di far approvare l'emendamento Pogliese, presentato e ritirato al decreto Ex Ilva". Cosi' il senatore di Avs, Tino Magni, riferisce di un tentato "blitz notturno" nella seduta della commissione Bilancio sul Dl economia con una proposta che ricalcava in parte l'emendamento sui crediti da lavoro presentata e poi ritirata dal relatore del Dl ex Ilva. "Non bastava - afferma Magni in una nota - l'emendamento della Lega che voleva intervenire sul lavoro in somministrazione, ritirato grazie alla levata di scudi delle opposizioni, peggiorando le tutele e aprendo ancora di piu' alla precarieta'. Un favore alle agenzie interinali attaccando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. La destra ogni volta prova a smontare, pezzo dopo pezzo, il diritto e le tutele sul lavoro".

