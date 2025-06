Dl economia: Gasparri e Rosso (FI), bene fondo per ok Ddl rigenerazione urbana

Valuteremo testo e in Parlamento lo renderemo piu' incisivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - 'Prendiamo atto con interesse e attenzione che all'articolo 2, comma 9, del decreto economico che sta varando il Consiglio dei Ministri, sarebbero previsti degli stanziamenti per istituire un fondo per la rigenerazione urbana. E' cio' che, con insistenza, stiamo chiedendo, d'intesa con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per poter sostenere la legge sulla rigenerazione urbana che Forza Italia, insieme a tante altre forze politiche, ha promosso". Lo dichiarano i senatori Maurizio Gasparri, capogruppo di FI a Palazzo Madama, e Roberto Rosso. "L'iniziativa del Governo e del Ministro Giorgetti va nella direzione da noi auspicata e ci consentira' di procedere speditamente nell'esame della legge che e' molto attesa del settore delle costruzioni e anche da chi vuole realizzare una svolta urbanistica delle nostre citta'. Il provvedimento e' anche utile per un rilancio sano e virtuoso, senza demagogia, per il settore dell'edilizia.

Ovviamente valuteremo il testo finale e lavoreremo in Parlamento per rendere ancora piu' significative le positive misure che vengono annunciate".

