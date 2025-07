Dl economia: concluso l'esame in Commissione Bilancio, atteso oggi in Aula

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - La commissione Bilancio del Senato ha concluso l'esame del Dl economia, votando il mandato ai relatori Dario Damiani (FI), Lavinia Mennuni (FdI) ed Elena Testor (Lega), a riferire in Aula dove il provvedimento e' in calendario gia' oggi.

Numerose le modifiche approvate nel corso della seduta notturna. Come risulta dal resoconto, tra queste anche gli emendamenti dei relatori sulla societa' Milano-Cortina, sull'ampliamento della rete Inail (con la riformulazione proposta da Marco Dreosto, Lega), in materia di cultura, sulle risorse per le emittenti locali (come riformulato dalla proposta di Massimiliano Romeo, Lega) e su Lampedusa e Linosa. Risultano invece ritirati dai relatori altri emendamenti tra cui quello sul lavoro in somministrazione, sul superbonus per il terzo settore, sui tempi del decreto per l'extragettito Iva, sulla Commissione per l'educazione finanziaria e sullo straordinario per i dipendenti delle Agenzie delle Entrate e dei Monopoli e del Mef.

Dovrebbe essere stato approvato anche l'emendamento con lo stanziamento aggiuntivo di 30 milioni per il fondo di garanzia per la prima casa.

