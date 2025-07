Dl economia: Calandrini (FdI), fondamentale dialogo per evitare testo-base in Aula

Parlamento svolge ruolo centrale. Serve responsabilita' tutti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - "In queste ore stiamo lavorando con grande attenzione all'esame del decreto economia, nella consapevolezza della scadenza ravvicinata e della complessita' del provvedimento. Il confronto in commissione Bilancio e' vivace, con numerose proposte di modifica avanzate da tutte le forze politiche".

Cosi' in una nota il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI). "Ritengo fondamentale ribadire l'importanza di un dialogo costruttivo, che consenta, nel rispetto delle prerogative di ogni gruppo parlamentare, di arrivare a un testo il piu' possibile condiviso, migliorato nel merito e rispettoso degli equilibri complessivi del decreto. L'obiettivo deve essere quello di scongiurare l'ipotesi, che ad oggi non si puo' escludere, di un approdo in Aula senza il mandato al relatore, ipotesi che, come ha ricordato il Ministro Ciriani, comporterebbe la decadenza di tutte le modifiche approvate in Commissione. Il Parlamento ha un ruolo centrale da svolgere, e per farlo servono responsabilita' e spirito di collaborazione da parte di tutti".

