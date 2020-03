Dl Cura Italia: stop rate mutui per 230 mila partite Iva

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mar - La relazione tecnica al decreto legge Cura Italia stima che la sospensione delle rate dei mutui casa, estesa anche ai lavoratori autonomi, possa valere per oltre 230mila titolari di partite Iva ovvero la meta' degli autonomi in possesso di prima casa. Per ogni nuova sospensione l'onere medio annuo calcolato per il Fondo Gasperini, gia' esistente per i dipendenti, e' di mille euro con un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni.

bab

(RADIOCOR) 18-03-20 11:32:01 (0264)PA,IMM 5 NNNN