Dl Cura Italia: Confimprese, e' primo passo, 25 mld non sufficienti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - 'Siamo consapevoli degli sforzi che il governo sta facendo, ma i 25 miliardi del Cura Italia sono ancora insufficienti'. Lo dichiara in una nota Mario Resca, presidente Confimprese. 'Auspichiamo che questo sia soltanto un primo passo per permettere alle aziende di stare in piedi e di salvaguardare i livelli occupazionali, perche' si devono, comunque, sostenere l'incidenza dei costi fissi su personale, approvvigionamento materie prime e affitti. Ci aspettiamo risposte anche per il commercio, gravemente colpito dalla crisi', aggiunge Resca.

