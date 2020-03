Dl Cura Italia: conclusa discussione generale in commissione Bilancio Senato

Esame emendamenti prossima settimana, forse mercoledi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - E' terminata, con le repliche del relatore, Daniele Pesco (M5S) e del viceministro dell'Economia Antonio Misiani, la discussione generale in commissione Bilancio del Senato del decreto legge Cura Italia. Si e' poi svolto un Ufficio di presidenza per organizzare i lavori. Venerdi' resta fissato il termine per gli emendamenti e il loro esame in Commissione si svolgera' la prossima settimana, probabilmente mercoledi'. Obiettivo della maggioranza e' di arrivare alla presentazione di un numero ristretto di emendamenti a questo provvedimento. Secondo quanto riferito, ad eccezione al momento della Lega, ci sarebbe condivisione sulla volonta' di presentare emendamenti migliorativi del testo e Ordini del giorno che impegnino il Governo in vista del decreto di aprile. Il relatore e presidente della Commissione, Pesco, ha "spronato" perche' vengano presentate "proposte condivise". Saranno comunque la riunione 'politica' tra i Capigruppo di maggioranza e di opposizione e la successiva Conferenza dei capigruppo a definire l'eventuale accordo e il percorso. Al momento l'appuntamento con l'Aula per il decreto legge e' l'8 aprile ma non e' escluso uno slittamento.

