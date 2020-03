Dl Cura Italia: Capigruppo, lunedi' 23 inizia in Commissione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mar - Iniziera' lunedi' prossimo, 23 marzo, l'esame in Commissione Bilancio del Dl Cura Italia che dovrebbe andare in Aula indicativamente l'8 aprile. Il termine emendamenti in Commissione dovrebbe essere il 27. Lo ha deciso a quanto si apprende la Conferenza dei capigruppo del Senato ma non all'unanimita'. La Lega, riferiscono fonti PD, si e' opposta e ha chiesto tra l'altro che si riunissero anche le altre.Commissioni per dare i pareri e non solo la Bilancio. Le altre Commissioni si riuniranno il 25 e il 26. Il 26 l'Aula si riunira' per votare il cale dario.

