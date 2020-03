Dl Cura Italia: avvio esame in commissione Bilancio Senato martedi' 24

Non sono previste audizioni ma memorie scritte (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Iniziera' martedi' prossimo, 24 marzo, l'esame del Dl Cura Italia in commissione Bilancio del Senato. In un video-ufficio di presidenza e' stato deciso, a quanto viene riferito, di non svolgere audizioni formali ma di chiedere l'invio di memorie scritte entro mercoledi' alle 12 ai soggetti interessati a partire dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dei lavoratori, con particolare attenzione ai settori piu' colpiti dall'emergenza. Venerdi' 27 alle 19 e' stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al testo. Un secondo termine, il 31, sara' per la presentazione dei subemendamenti, compresi quelli agli emendamenti che il Governo presentera' per far confluire in questo Dl il precedente sull'emergenza sanitaria ed economica (il cosiddetto Dl coronavirus bis) e quello in materia giudiziaria. In proposito, e' stato cancellato il termine per gli emendamenti sul Dl coronavirus bis che era previsto per domani alle 12. Gli emendamenti del Governo faranno confluire le parti ancora attuali e faranno salvi gli effetti gia' prodotti dalle misure contenute nei due provvedimenti.

nep

(RADIOCOR) 19-03-20 16:19:03 (0499)SAN,PA 5 NNNN